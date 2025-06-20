Российская компания создаст складной смартфон совместно с китайским партнёром

Устройства будут работать на базе операционных систем «Ред ОС» и «Ред ОС М». Причём продажи устройств запланированы на это лето. Совместное предприятие займётся локализацией производства.

«Ведомости» пишут, что «Ред софт» работает с тремя компаниями: «Аквариус», Ayya и Fplus. И основная проблема российского разработчика — софтовая, а не аппаратная, поскольку ключевая проблем систем на Linux — совместимость с оборудованием.

В связи с этим сотрудничество с китайскими партнёрами позволит контролировать элементную базу устройств и избежать снижения функциональности.

Касательно складного смартфона, устройство разрабатывается на процессоре Mediatek конца 2024 года. Ключевое отличие сотрудничества с Passion — выход на b2c-рынок (потребительский), так как раньше все гаджеты компании были рассчитаны на бизнес.