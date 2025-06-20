В России
Опубликовано 20 июня 2025, 17:15
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Российская компания создаст складной смартфон совместно с китайским партнёром

На чипсете MediaTek
Исполнительный директор российской компании «Ред софт» и генеральный директор будущего совместного предпритя с китайским вендором Passion Михаил Толпышкин рассказал о планах по разработке складного смартфона, а также ноутбуков и очков дополненной реальности. Совместное предприятие получит название Red International.
Российская компания создаст складной смартфон совместно с китайским партнёром
© Google, CC BY 3.0 / Wikimedia Commons

Устройства будут работать на базе операционных систем «Ред ОС» и «Ред ОС М». Причём продажи устройств запланированы на это лето. Совместное предприятие займётся локализацией производства.

«Ведомости» пишут, что «Ред софт» работает с тремя компаниями: «Аквариус», Ayya и Fplus. И основная проблема российского разработчика — софтовая, а не аппаратная, поскольку ключевая проблем систем на Linux — совместимость с оборудованием.

В связи с этим сотрудничество с китайскими партнёрами позволит контролировать элементную базу устройств и избежать снижения функциональности.

Касательно складного смартфона, устройство разрабатывается на процессоре Mediatek конца 2024 года. Ключевое отличие сотрудничества с Passion — выход на b2c-рынок (потребительский), так как раньше все гаджеты компании были рассчитаны на бизнес.