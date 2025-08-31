Российская компания выпустила цифровые токены, эквивалентные центнеру пшеницы

Это первый в России цифровой актив, подкреплённый реальным материальным товаром. Токены — утилитарные цифровые права, которые обеспечены реальным товаром: продовольственной пшеницей 3-го класса. Всего создано 340 000 таких токенов, что эквивалентно 34 000 тоннам зерна.

Замгендиректора «Мелком» Михаил Дорофеев отметил, что цифровые права — новый финансово-цифровой инструмент — формализуют претензии к конкретным товарам и ускоряют финансирование, снижая ценовые риски и зависимость от кредитования. Инвесторы могут взаимодействовать с реальным сектором экономики без физического использования продукта.

ГК «Мелком» — крупный производственный холдинг с полным циклом, включающий переработку зерна, птицеводство, добычу масла, рыбоводство и переработку льна.