Российская компания за десять лет запустит 900 спутников

Входящая в «ИКС холдинг» компания «Бюро 1440» к 2035 году запустит в космос свыше 900 низкоорбитальных интернет-спутников.

С 2025 года планируется запускать на орбиту в год по 10-12 ракет с около 15 спутниками на борту каждая. Они обеспечат скоростным спутниковым интернетом жителей всей России. В планах «Бюро 1440» — предоставлять доступ к интернету в 75 странах мира.

Ранее компания заявила, что ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту три разработанных ей спутника «Рассвет-1».