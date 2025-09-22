Российская микроэлектроника сократит отставание к 2030 году

Опубликовано 22 сентября 2025, 23:471 мин.
Российская микроэлектроника сократит отставание к 2030 годуГлава РАН оценил перспективы отрасли
Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников сообщил, что политика России в сфере микроэлектроники позволит к 2030 году значительно сократить отставание от мировых лидеров. По его оценке, первые качественные результаты в отрасли можно будет увидеть уже через два-три года.
Красников отметил, что долгие годы российская микроэлектроника сталкивалась с проблемой нехватки инвестиций и ориентировалась на закупку готовых решений за рубежом. Санкционное давление также усугубило технологическое отставание. По его словам, микроэлектроника остаётся капиталоёмкой отраслью, и страны-лидеры вкладывали в неё значительные средства на протяжении многих лет.
Сейчас в России изменилась парадигма развития отрасли: на первый план выходит технологическая независимость. Финансирование расширяется в широком спектре направлений, включая разработку отечественных компонентов и создание инфраструктуры для исследований и производства.