Российская микроэлектроника сократит отставание к 2030 году

Красников отметил, что долгие годы российская микроэлектроника сталкивалась с проблемой нехватки инвестиций и ориентировалась на закупку готовых решений за рубежом. Санкционное давление также усугубило технологическое отставание. По его словам, микроэлектроника остаётся капиталоёмкой отраслью, и страны-лидеры вкладывали в неё значительные средства на протяжении многих лет.

Сейчас в России изменилась парадигма развития отрасли: на первый план выходит технологическая независимость. Финансирование расширяется в широком спектре направлений, включая разработку отечественных компонентов и создание инфраструктуры для исследований и производства.