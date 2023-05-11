Российская миссия доставит грунт с Венеры

Специалисты Роскосмоса и Российской академии наук (РАН) работают над миссией «Венера-В», которая сможет доставить образцы грунта и атмосферы с Венеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Предполагается, что «Венера-В» доставит на Землю образцы грунта, атмосферы и аэрозолей соседней планеты Солнечной системы. Миссия, отметили в «Роскосмосе», предполагает использование абсолютно новых поисково-возвратного и десантного космических аппаратов.

В 2020 году стало известно о разработке в России первой со времен СССР программы по изучению Венеры. По заявлениям научного руководителя Института космических исследований РАН Льва Зеленого, первым из по меньшей мере трех научных аппаратов должен был стать «Венера-Д».