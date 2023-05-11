В России
13:37, 11 мая 2023
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Российская модель позволит снизить риск взрывов в шахтах

Трехмерная модель позволит лучше отводить метан

Разработанная исследователями из России 3D-модель вентиляции в шахтах позволит эффективно разбавлять в них метан — и тем самым предотвращать взрывы.

Ученые из России разработали трехмерную модель вентиляционных сетей в угольных шахтах, которая позволит надежнее разбавлять и отводить накопляющийся там метан. Своими наработками исследователи поделились в журнале Fire.

Шахтная добыча угля сопровождается выделением метана — горючего газа, который, накапливаясь, может взрываться. Чтобы контролировать его количества, система вентиляции подает большие объемы воздуха. Параметры этой системы рассчитывают с помощью двумерных моделей.

Ученые использовали для создания своей трехмерной модели данные шахты в Ростовской области. Сочетание различных проекций позволило исследовать объемную модель вентиляционной сети и улучшить качество управления проветриванием.

Созданная российскими исследователями модель позволит получать более точные результаты и позволит более надежно разбавлять метан. Кроме того, ее можно использовать при проектировании более надежны схем вентиляции и определении мест для датчиков концентрации метана.

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