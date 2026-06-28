Опубликовано 27 июня 2026, 21:401 мин.
Российская молодёжь купила более 113 млн билетов по «Пушкинской карте»Министр культуры подвела итоги программы
За время действия программы «Пушкинская карта» молодые люди приобрели более 113 млн билетов. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Она также отметила, что в регионах создано более 100 школ креативных индустрий, где обучаются свыше 16 тысяч детей.
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Любимова подчеркнула, что миллионы талантливых ребят по всей России получили возможность получить качественное творческое образование и посвятить свою карьеру искусству. Для них открыты двери детских школ искусств, художественных училищ и вузов. Программа действует уже несколько лет и охватывает широкую аудиторию молодёжи.
Как отмечает РИА Новости, «Пушкинская карта» остаётся одним из ключевых инструментов приобщения молодёжи к культуре и искусству в стране. Напомним, программа позволяет молодым людям от 14 до 22 лет посещать музеи, театры и концерты за счёт государства.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков