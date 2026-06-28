Российская молодёжь купила более 113 млн билетов по «Пушкинской карте»

Любимова подчеркнула, что миллионы талантливых ребят по всей России получили возможность получить качественное творческое образование и посвятить свою карьеру искусству. Для них открыты двери детских школ искусств, художественных училищ и вузов. Программа действует уже несколько лет и охватывает широкую аудиторию молодёжи.

Как отмечает РИА Новости, «Пушкинская карта» остаётся одним из ключевых инструментов приобщения молодёжи к культуре и искусству в стране. Напомним, программа позволяет молодым людям от 14 до 22 лет посещать музеи, театры и концерты за счёт государства.