В России
Опубликовано 11 августа 2025, 17:43
Российская нейросеть из МИФИ научилась отличать настоящий голос от фейка

Система «Сипуха»
Специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали систему для обнаружения поддельных голосовых записей. Нейросеть под названием «Сипуха» анализирует аудиосигналы и определяет, является ли голос настоящим или синтезированным.
Разработка основана на анализе кепстральных коэффициентов — математических характеристик звука. Для обучения системы использовали более 200 тысяч записей, включая как реальные голоса, так и дипфейки, созданные разными алгоритмами.

Первоначально проект начинался как академическое исследование в 2022 году, но с распространением мошеннических схем с поддельными голосами приобрел практическую ценность. Система уже прошла испытания в Технологическом акселераторе МИФИ и Росатома, войдя в число лучших разработок.

Сейчас команда работает над созданием облачного сервиса, который сможет интегрироваться с колл-центрами и мессенджерами. Интерес к технологии уже проявили несколько крупных российских компаний.

Разработчики отмечают, что нейросеть требует постоянного совершенствования, так как методы создания дипфейков непрерывно развиваются. В планах — создание специализированной лаборатории для дальнейшего улучшения системы. Проект стал победителем конкурса «Новатор Москвы» и может получить поддержку городских властей.

«Сипуха» получила свое название в честь птицы с исключительным слухом.