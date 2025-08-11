Российская нейросеть из МИФИ научилась отличать настоящий голос от фейка

Разработка основана на анализе кепстральных коэффициентов — математических характеристик звука. Для обучения системы использовали более 200 тысяч записей, включая как реальные голоса, так и дипфейки, созданные разными алгоритмами.

Первоначально проект начинался как академическое исследование в 2022 году, но с распространением мошеннических схем с поддельными голосами приобрел практическую ценность. Система уже прошла испытания в Технологическом акселераторе МИФИ и Росатома, войдя в число лучших разработок.

Сейчас команда работает над созданием облачного сервиса, который сможет интегрироваться с колл-центрами и мессенджерами. Интерес к технологии уже проявили несколько крупных российских компаний.

Разработчики отмечают, что нейросеть требует постоянного совершенствования, так как методы создания дипфейков непрерывно развиваются. В планах — создание специализированной лаборатории для дальнейшего улучшения системы. Проект стал победителем конкурса «Новатор Москвы» и может получить поддержку городских властей.

«Сипуха» получила свое название в честь птицы с исключительным слухом.