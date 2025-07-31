Российская нейросеть начнёт следить за нарушениями ПДД велокурьерами

Это решение было разработано компанией NtechLab, которая является технологическим партнёром Ростеха. Система не только фиксирует нарушения, но и делает нарушителям голосовые предупреждения.

Новая технология умеет распознавать наиболее частые инциденты. Например, если велосипедист не спешился перед пешеходным переходом, неправильно припарковал велосипед или едет по тротуару, когда рядом есть велодорожка, система напомнит ему о правилах с помощью голосового сообщения. Разработка призвана повысить безопасность и удобство передвижения в городских пространствах.

Планируется, что система будет активно использоваться в парках и других общественных местах. ИИ-система способна анализировать поведение водителей всех типов велосипедов, включая электрические и курьерские модели, за исключением детских. В настоящее время разработка находится на финальной стадии тестирования.

В компании NtechLab пояснили, что это дополнение к уже существующему продукту, который выявляет нарушения со стороны водителей электросамокатов. Разработчики подчеркнули, что оба вида двухколёсного транспорта могут представлять опасность для пешеходов, и новая система охватывает несколько сценариев нарушений ПДД, включая самые распространённые.