Опубликовано 12 августа 2025, 21:45
Российская нейросеть научилась предсказывать биржевые кризисы за сутки

Точность предсказаний превышает 83%
В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что специалисты вуза разработали нейросетевую модель, способную предугадывать краткосрочные кризисы на фондовом рынке за сутки до их наступления. Система демонстрирует точность прогнозирования выше 83% и может стать полезным инструментом для инвесторов и регуляторов.
Модель сочетает три архитектуры машинного обучения: механизм внимания, темпоральные свёрточные сети и подход LSTM с «краткосрочной памятью». Для обучения алгоритма исследователи проанализировали данные за 10 лет, включая индекс Мосбиржи и показатели инвестиционных настроений.

Как пояснила профессор Тамара Теплова, разработка особенно актуальна в условиях нестабильной макроэкономической ситуации. Модель учитывает не только объективные показатели, но и эмоциональный фон участников рынка через специально разработанные составные индексы.

Ключевыми факторами для прогнозирования оказались биржевые индикаторы, капитализация компаний и валютные курсы. Система показывает точность 78,7% при прогнозе на текущий день и 78,85% — на следующий. После дополнительной настройки этот показатель удалось повысить до 83,87%.