Российская нейросеть проанализирует помет летучих мышей

Российская нейросеть GENA будет обучена находить вирусы и бактерии в помете летучих мышей, заявила научный сотрудник и руководитель группы «Биоинформатика» Института искусственного интеллекта AIRI Ольга Кардымон.

GENА — первая нейросеть, обученная на самой полной версии генома человека. Выложеннная в открытый доступ в конце марта 2022 года, языковая модель обращает внимание на те участки генома, которые имеют биологический смысл. Таким образом, нейросеть может находить участки генома, о действии которых ученым не было известно, подчеркивает биоинформатик.

Спектр ее применения широк. Еще одним направлением может стать секвенирования метагеномного сообщества из помета летучей мыши — одного из главного резервуара для вирусов, отмечает Кардымон. Ученые проверят, может ли GENA определить в нем разные геномы вирусов и бактерий.