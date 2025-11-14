Российская разработка поможет виноделам выращивать виноград без химии

Опубликовано 14 ноября 2025, 17:041 мин.
Российская разработка поможет виноделам выращивать виноград без химииСредство на основе личинок мухи заменит химические фунгициды
Студентка Московского физико-технического института (МФТИ) Анна Смирнова разработала биофунгицид «Львинка» для защиты виноградников от грибковых заболеваний. Препарат создан на основе жира личинок мухи Черная львинка, обладающего природными антимикробными свойствами.
Лабораторные испытания подтвердили эффективность средства против патогенных микроорганизмов. Исследования проводились на зараженных образцах виноградной лозы из Ростовской области. Препарат показал способность предотвращать распространение заболеваний.
Разработка имеет полностью натуральный состав и не влияет на вкусовые качества винограда и вина. Это делает ее перспективной для органического виноделия, где ежегодные потери урожая от болезней достигают 30%.
Проект получил поддержку в размере одного миллиона рублей по программе «Студенческий стартап». Команда разработчиков ведет поиск промышленных партнеров для организации производства и проведения полевых испытаний.