Российская система «Платон» будет автоматически достраивать маршрут большегрузов

Постановление об этом опубликовано на портале нормативных правовых актов. Новый механизм будет использовать данные с видеокамер и других технических средств для определения маршрутов, даже при недоступности бортовых навигационных систем.

Инициатива призвана повысить прозрачность и точность оплаты, а также надёжность системы «Платон». Водители будут получать уведомления о рассчитанных маршрутах и сборах в личных кабинетах. Информация также будет включена в отчёты для управления расходами.

Меры направлены на решение проблем, вызванных помехами в работе спутниковых систем, которые могут быть вызваны радиоэлектронной борьбой или действиями недобросовестных перевозчиков. Это позволит избежать несправедливых штрафов для добросовестных грузоперевозчиков.

«Благодаря принятому постановлению с 1 сентября 2025 года начнёт работу механизм автоматической достройки маршрута авто для участков федеральных автодорог, при движении по которым навигационные данные от бортовых устройств в систему "Платон" не поступают», — сказано в сообщении Минтранса.