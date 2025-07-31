Российские аграрные вузы начнут готовить операторов дронов

Как пояснил заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин, технологии применения дронов в АПК активно развиваются. В перспективе потребуются специалисты, способные управлять не только отдельными аппаратами, но и целыми группами беспилотников.

На форуме уже провели испытания дронов для борьбы с саранчой и посева риса на влажных почвах. Результаты признаны успешными, но перед массовым внедрением предстоит решить вопросы нормативного регулирования.

Сейчас сельхозпредприятия в основном используют традиционную технику. Однако, по мнению экспертов, у беспилотных технологий в агропромышленном комплексе большой потенциал. Минсельхоз совместно с Минтрансом планирует развивать это направление.