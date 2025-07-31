Российские аграрные вузы начнут готовить операторов дронов

Опубликовано 31 июля 2025, 19:231 мин.
Российские аграрные вузы начнут готовить операторов дроновНовые специалисты потребуются для сельского хозяйства
Российские аграрные университеты введут программы подготовки операторов беспилотников для нужд сельского хозяйства. Такое решение приняли участники форума «День сибирского поля — 2025».
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Как пояснил заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин, технологии применения дронов в АПК активно развиваются. В перспективе потребуются специалисты, способные управлять не только отдельными аппаратами, но и целыми группами беспилотников.
На форуме уже провели испытания дронов для борьбы с саранчой и посева риса на влажных почвах. Результаты признаны успешными, но перед массовым внедрением предстоит решить вопросы нормативного регулирования.
Сейчас сельхозпредприятия в основном используют традиционную технику. Однако, по мнению экспертов, у беспилотных технологий в агропромышленном комплексе большой потенциал. Минсельхоз совместно с Минтрансом планирует развивать это направление.