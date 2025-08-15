Российские археологи нашли на Оке клады двух древних племён

Пресс-служба заповедника сообщила, что исследования на месте обнаружения кладов начались в 2025 году. Отмечается, что в середине III века на территории Калужской, Орловской, Тульской и южной части Московской областей появились представители мощинской культуры, родственные раннеславянским племенам, впоследствии растворившиеся в среде летописных вятичей. Письменных источников для этого региона того времени не сохранилось.

Учёные рассказали, что ранее на этой территории жили носители культуры памятников типа Ново-Клейменово, которые были потомками южного населения, находившегося под влиянием сарматской культуры, и продолжателями местных лесных традиций.

«Что нового дают нам исследования этого года? Как показали раскопки, изученное городище относится к поселениям типа Ново-Клейменово, то есть было оставлено "уходящим" населением. Оно погибло в пожаре, и на его окраине, в неглубоких ямках и были зарыты два клада, вероятнее всего, завернутые в ткань. Около одного из них была изучена сгоревшая постройка. Часть вещей из кладов обгорела, возможно горящие деревянные части домов упали сверху на лежащие практически рядом с поверхностью "сокровища"», — заведующий отделом археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Алексей Воронцов.