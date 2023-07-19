Российские дроны смогут уходить в спячку

В Центре комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал инструмент гибернации, позволяющий FPV-дронам (First Person View, «вид от первого лица») линейки «Джокер» уходить в спящий режим вплоть до нескольких недель после размещения на позиции, заявил его генеральный директор Дмитрий Кузякин.

Как правило, отмечает специалист, в ее качестве выбираются господствующие высоты, крыши зданий или других высоких сооружений. Во время спячки в эфире дрон никак себя не проявляет. В нужное время все что нужно аппарату — включиться и атаковать, подчеркивает Кузякин.

Инструмент гибернации позволяет максимально минимизировать время подготовки аппарата к атаке и его полета — оно занимает считанные секунды, что не оставляет шансов на запуск систем противодействия. Один оператор может разместить, а потом «разбудить» и последовательно применить до 15 «спящих» дронов, рассказывает специалист.

По его словам, военно-промышленный комплекс находится на пороге FPV-революции. Если сейчас, отмечает Кузякин, в ситуации стабильного фронта в зоне специальной военной операции, наиболее востребованы стандартные сценарии применения дронов — удары по опорным пунктам противника и охота за бронетехникой — то при более широком взгляде и совершенствовании функционала можно опережать противника не только в самой технике, но и в сценариях ее применения.