Российские эксперты рассказали, можно ли сбить дрон подручными предметами

Попытка сбить низколетящие дроны подручными средствами чревата детонациями и взрывами, считают российские эксперты.

Сбить небольшой дрон соразмерным предметом на метровых высотах человеку возможно, отмечает генеральный директор компании «Оптиплейн» Андрей Тимофеев. Система стабилизации дрона компенсирует возмущение от ветра и внешних воздействий, но в определенных пределах, замечает эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Аэронет» Вадим Кузнецов. При резком воздействии она может не справиться с задачей. Кроме того, попадание, вероятнее всего, повредит элементы двигательной установки, в частности винты.

Однако если беспилотник несет гранату или же это дрон-камикадзе, существует риск детонации предостерегает Дмитрий Зубарев. Падение дрона несет с собой риски для сбившего, вторит ему Кузнецов. Найденные дроны, даже маленькие и лежащие на земле не надо трогать — они могут оказаться не такими безобидными, как на вид, подчеркивает Зубарев.