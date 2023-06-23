Российские эксперты рассказали, можно ли сбить дрон подручными предметами

Российские эксперты рассказали, можно ли сбить дрон подручными предметамиЭто чревато рисками для самого сбившего
Сбивший беспилотники человек рискует сам получить травмы, предупреждают эксперты рынка НТИ «Аэронет».
Попытка сбить низколетящие дроны подручными средствами чревата детонациями и взрывами, считают российские эксперты.
Сбить небольшой дрон соразмерным предметом на метровых высотах человеку возможно, отмечает генеральный директор компании «Оптиплейн» Андрей Тимофеев. Система стабилизации дрона компенсирует возмущение от ветра и внешних воздействий, но в определенных пределах, замечает эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Аэронет» Вадим Кузнецов. При резком воздействии она может не справиться с задачей. Кроме того, попадание, вероятнее всего, повредит элементы двигательной установки, в частности винты.
Однако если беспилотник несет гранату или же это дрон-камикадзе, существует риск детонации предостерегает Дмитрий Зубарев. Падение дрона несет с собой риски для сбившего, вторит ему Кузнецов. Найденные дроны, даже маленькие и лежащие на земле не надо трогать — они могут оказаться не такими безобидными, как на вид, подчеркивает Зубарев.