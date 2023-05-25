Российские физики записали в кристалле «нанорешетки»

Исследователи из России с помощью лазера записали в кристалл фторида кальция «нанорешетки», придающие материалу свойство двойного лучепреломления. Работа ученых опубликована в журнале Nanomaterials.

Группа ученых из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова исследовала особенности воздействия луча лазера на фторид кальция — кристалл, часто применяющийся в оптических устройствах ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов.

Физики записали наноразмерные полосы, меняя при этом свет лазера: длину его волны, длительность и энергию импульсов. Исследование образцов под микроскопом показало, что полученные учеными микроструктуры — «нанорешетки» из полос — однородны. В то же время оптические свойства каждой из них, в частности, показатель преломления, зависели от заданных лазеру характеристик.

Кроме того, выяснилось, что при записи изменился химический состав участка кристалла, на который воздействовал лазер. В образовавшихся под его действием «дорожках» преимущественно присутствовали атомы кальция, тогда как фтор оставался по их краям.

Такую запись очень легко масштабировать, отмечают исследователи, что позволит использовать полученные данные при создании микрооптических систем, например поляризационных фильтров.