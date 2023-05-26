Российские геологи нашли предвестника землетрясений в Турции

Произошедшей в феврале 2023 года в Турции и Сирии серии мощных землетрясений предшествовали изменения в слоях ионосферы и в магнитном поле, показали российские исследователи. Свои выводы ученые представили на проходившей в рамках XIX Международной выставки и научного конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2023» научной конференции.

До сих пор надежного метода предсказания землетрясений не существует. Индикатором происходящий в разных геосферах процессов может служить ионосфера — верхний слой атмосферы планеты. Кроме того, процессы, подготавливающие землетрясения, могут оказывать влияние на вариации геомагнитного поля.

Для своего предварительного анализа изменений в ионосфере и магнитном поле Земли специалисты из Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН использовали общедоступные данные международных служб.

Выяснилось, что в двух слоях ионосферы вдоль широты, на которой произошло землетрясения есть явные отличия в перемене параметров над станциями в месте будущего землетрясения и вне его. Кроме того, данные магнитных станций в этом районе показали, что амплитуда вариаций магнитного поля после землетрясения оказалась выше, чем до него. Произошло и изменение величины локальной магнитной постоянной