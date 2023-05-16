Российские геологи выяснили, как возникает самородное железо

Исследователи из Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН доказали, что самородное железо возникает в мантии Земли на глубине от 40 до 50 киломтеров. Статья ученых опубликована в журнале «Петрология».

Природные проявления самородного — чистого — железа очень редки. Кроме метеоритов, его находили лишь в немногих местах на Земле. В нашей стране его находили на севере Русской платформы, в Красноярском крае и в Якутии.

Российские ученые проанализировали образцы теллурического («земного») самородного железа из всех известных его месторождений. Им удалось доказать, что что восстановление железа до металлического состояния происходило в промежуточной магматической камере на глубине от 40 до 50 километров от поверхности Земли при высокой температуре (1450-1550 °C). Этот процесс происходил в результате взаимодействия с флюидом — насыщенным водородом (до 75%), метаном, азотом и углекислым газом раствором — который поднимался из глубинных областей мантий, возможно, даже от границы с ядром планеты.