Российские и китайские учёные повысили безопасность твердотельных аккумуляторов

Твердотельные аккумуляторы считаются перспективными, но их главная проблема — контакт керамического электролита с литием. Возникают микротрещины и дендриты, которые могут прорости сквозь керамику и замкнуть батарею. Российско-китайский коллектив сделал керамику плотнее и прочнее, смешав крупные и мелкие порошки, а также добавил тонкий двухслойный защитный слой между керамикой и литием. Это предотвращает разрушение и короткое замыкание.

Проведённые испытания показали, что без защиты образцы разрушались при нагреве до 300°C, а с новым слоем сохраняли целостность. Кулоновская эффективность достигла 99,9%. Сообщается, что технология масштабируема, что приближает её к практическому внедрению в аккумуляторы для электромобилей, электроники и систем хранения энергии. По словам научного директора центра «Идея» Тагира Аушева, это открывает путь к реальному использованию.

«Предложенная технология разработки твердотельной электролитной системы отличается не только эффективностью, но и масштабируемостью, что открывает путь к её реальному практическому использованию», сообщил Аушев.