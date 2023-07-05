Российские интернет-мошенники добрались и до подъездов

На досках объявлений в российских подъездах стали размещаться ссылки на мошеннические сайты, которые якобы предлагают услуги по изготовлению ключей, рассказал заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев.

Людей склоняют зайти на сайт и заказать ключи с помощью классических психологических уловок — в частности, сообщений о том, что в скором времени в подъезде будет произведена замена домофона. При этом для удобства «клиентов» объявления от имени управляющей компании сопровождаются QR-кодом, ведущим на вредоносный сайт.

Обнаруженные специалистами по информационной безопасности сайты имеют предельно минималистичный дизайн, представляя собой, по сути, лишь форму, в которой требуется указать адрес, изредка телефон, и количество необходимых ключей по 300 рублей за штуку. Средства предлагается перевести на банковскую карту. Для придания достоверности на фейковых сайтах размещены реквизиты реальной компании, занимающейся обслуживанием домофонов.

По мнению Трухачева, подобные схемы позволяют мошенникам предельно точно попасть в целевую аудиторию: задумчиво теребящие связки ключей в ожидании лифта люди меньше всего ожидают подвоха от «официального» объявления. Кроме того, такие мошеннические сайты остаются невидимыми для большинства защитных систем. Они способны существовать и приносить прибыль довольно долго, отмечает эксперт.

Самым действенный средством против подобных схем он называет бдительность. Не стоит переходить по ссылке в объявлении об оказании услуг и тем более оставлять там данные и что-либо оплачивать. Нужно позвонить в управляющую компанию и проверить актуальность информации из листовок, подчеркивает Трухачев.