Российские инженеры создали 3D-«ткача» для беспилотников

Разработанные компанией «Карбонтекс» ткацкие станки позволяют изготавливать сверхпрочные композитные ткани с плетением карбоновых нитей сразу в трех направлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы. Подобные материалы могут использоваться при создании беспилотников с улучшенной аэродинамикой.

С помощью станка можно ткать в ширину, длину и в высоту, соединяя две плоскости не только перпендикулярно, но и под любым наклоном. Материал при этом получается плотным, объемным, монолитным и прочным. Применение армирующих нитей из стекловолокна и углеволокна также позволяет устранить один из главных недостатков композитов — их расслоение в процессе эксплуатации, отмечается в сообщении.

Изготовление аппаратов из 3D-тканей с заранее программируемыми свойствами перспективно в авиации, так позволяет при проектировании задавать утолщения материала в нужных местах или регулировать его гибкость и прочность. По мнению разработчиков, их ткани можно использовать для крыльев и хвостового оперения беспилотников. Кроме того, технология позволяет удешевить стоимость производства беспилотника при увеличении производительности.