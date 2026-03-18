Российские инженеры создали ИИ-систему для посадки дронов с точностью до сантиметра

В основе работы системы — библиотека OpenCV и вычислительный модуль Raspberry Pi 4. Камера ArduCam фиксирует маркеры, после чего система рассчитывает координаты дрона и корректирует снижение. Как пояснил капитан команды Ярослав Харитонов, точность позиционирования достигает сантиметрового уровня, а погрешность по ориентации не превышает двух градусов. Аналогов такого решения на рынке сейчас нет — международный проект Vision Landing был заморожен.

Сейчас разработчики используют лидар для измерения высоты и дрон собственной сборки с двигателем Surpass. В планах — добавить распознавание инфракрасных меток, букв и геометрических фигур, а также алгоритмы для компенсации солнечных засветок. Это повысит устойчивость системы в сложных условиях освещения.

Как отмечают «Изветия», отраслевые эксперты видят большой потенциал технологии: от логистики и дронопортов до инспекции промышленных объектов и работы в зонах без GPS. Однако они предупреждают, что на точность посадки могут влиять внешние факторы, например порывы ветра. Эти ограничения предстоит учесть до масштабирования решения. В перспективе такие системы могут стать основой для городской аэромобильности и аэротакси.

«После обнаружения маркера система вычисляет его координаты относительно дрона и расстояние до него, которое может достигать нескольких десятков метров. Полученные данные передаются через протокол MAVLink, что позволяет точно управлять снижением аппарата», — рассказал капитан команды Ярослав Харитонов.