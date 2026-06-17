Российские компании заменят дорогое импортное оборудование Oracle для данных

ПАКи объединят оборудование Yadro и ПО Postgres Pro, что повысит производительность и надёжность, снизит совокупную стоимость оборудования. Комплексы будут поддерживать гибридные транзакционно-аналитические сценарии, работу с большими данными и интеграцию с ИИ-инструментами. Предусмотрены автоматическое обновление, кластеризация и катастрофоустойчивость.

Архитектура решений будет полностью импортонезависимой и соответствовать требованиям российских регуляторов. ПАКи спроектируют для внедрения в системы, подлежащие аттестации по ИБ.