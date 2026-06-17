Российские компании заменят дорогое импортное оборудование Oracle для данных

Опубликовано 17 июня 2026, 16:001 мин.
Российские компании заменят дорогое импортное оборудование Oracle для данныхОтечественный аналог сэкономит бизнесу миллиарды рублей
Технологическая компания Yadro и разработчик СУБД Postgres Professional объединились для создания российских программно-аппаратных комплексов (ПАК), которые смогут заменить до 100 систем Oracle Exadata в ЦОДах. Совокупный потенциал импортозамещения оценивается более чем в 7 млрд рублей. Меморандум подписан на ЦИПР 2026.
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ПАКи объединят оборудование Yadro и ПО Postgres Pro, что повысит производительность и надёжность, снизит совокупную стоимость оборудования. Комплексы будут поддерживать гибридные транзакционно-аналитические сценарии, работу с большими данными и интеграцию с ИИ-инструментами. Предусмотрены автоматическое обновление, кластеризация и катастрофоустойчивость.
Архитектура решений будет полностью импортонезависимой и соответствовать требованиям российских регуляторов. ПАКи спроектируют для внедрения в системы, подлежащие аттестации по ИБ.
Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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