Российские компании запланировали рост расходов на ИИ и облачные сервисы

Опубликовано 01 августа 2026, 21:501 мин.
Российские компании запланировали рост расходов на ИИ и облачные сервисы42% увеличат траты на ИИ
Согласно исследованию агентства Apple Hills Digital, 42% российских компаний намерены увеличить расходы на ИИ-решения, ещё 26% планируют до 2027–2028 годов нарастить вложения в инфраструктурные облачные сервисы (IaaS). В 2025 году российский рынок IaaS достиг 96 млрд рублей, показав рост на 28%.
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По информации «Ведомостей», 40% опрошенных заявили о планах запускать новые продукты в облаке или расширять существующие проекты, а 34% — увеличить финансирование высокопроизводительных вычислений на GPU. По данным VK Tech, 24% компаний уже используют ИИ в облаке, ещё 22% находятся на стадии пилотов или планируют их до конца 2027 года. При этом основной объём потребления по-прежнему приходится на виртуальные машины, базы данных, Kubernetes и СХД.
Расходы на облачные сервисы сильно зависят от размера бизнеса: крупные компании тратят в среднем 10–15 млн рублей в месяц, средние — 400–700 тысяч, малые — 15–25 тысяч.
Источник:Ведомости
Автор:Андрей Кадуков
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