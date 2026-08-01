Российские компании запланировали рост расходов на ИИ и облачные сервисы

По информации «Ведомостей», 40% опрошенных заявили о планах запускать новые продукты в облаке или расширять существующие проекты, а 34% — увеличить финансирование высокопроизводительных вычислений на GPU. По данным VK Tech, 24% компаний уже используют ИИ в облаке, ещё 22% находятся на стадии пилотов или планируют их до конца 2027 года. При этом основной объём потребления по-прежнему приходится на виртуальные машины, базы данных, Kubernetes и СХД.

Расходы на облачные сервисы сильно зависят от размера бизнеса: крупные компании тратят в среднем 10–15 млн рублей в месяц, средние — 400–700 тысяч, малые — 15–25 тысяч.