Российские математики предложили по-новому оценивать кредитоспособность заемщика

Специалисты факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ предложили новый способ определения размера займа, который может быть погашен за счет наследства. Их алгоритм позволяет вычислить вероятность получения наследства, учитывая при этом его стоимость и коэффициент дожития.

Существующие методики оценки кредитоспособности заемщика (на основе данных о шестимесячном доходе или система скоринга) имеют ряд существенных недостатков — они требуют большой базы статистики и постоянного усовершенствования.

Для более полного определения надёжности потенциального клиента банку необходимо принять во внимание активы, которые могут перейти к заёмщику по наследству, считают ученые. В основе разработанного ими алгоритма оценки кредитоспособности — дерево наследования: иерархическая последовательность людей, претендующих на наследство. С учетом коэффициента дожития и оценочной стоимости наследства он может точно определить размер суммы займа, который может быть полностью погашен за счет последнего.