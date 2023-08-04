Российские мусорные полигоны начнут мониторить с помощью дронопортов

За состоянием мусорных полигонов в России в режиме онлайн начнут следить с помощью беспилотников и дронопортов, заявил заместитель генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Буров.

По его словам, технологию удаленного мониторинга уже протестировали в течение трех дней на полигоне в Нижегородской области. В этом году период тестирования планируется увеличить до пяти месяцев, а в 2024 компания планирует распространить опыт Нижегородской области и на другие регионы России.

Полигоны оснастят отечественными дронопортами и дронами в рамках национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем, отметил специалист. Регион, желающий внедрить такую технологию, должен заполнить заявку на сайте РЭО.

Искать нарушения на мусорных полигонах, оцифрованных с помощью беспилотников, будет разработанная в этом году РЭО нейросеть, рассказал Буров. Нейросеть сможет замечать тление и возгорание на полигоне, отсутствие весового контроля, обводных каналов, ограждения, наличие птиц и другие нарушения. Это позволит снизить нагрузку на аналитиков при обработке большого количества данных.

Ключевая задача созданного в 2019 году РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.