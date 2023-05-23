Российские нейросети обучились копать экскаватором

Исследователи из России создали и запатентовали нейросетевой комплекс, который может управлять ковшом карьерного экскаватора.

Аппаратная часть комплекса состоит из стереопары видеокамер, установленных на кабине экскаватора, и откалиброванных при помощи лазерных дальномеров для получения картины производственного процесса в 3D.

Данные для обучения трех нейросетей ученые из Уральского горного государственного университета собирали в сотрудничестве с горнодобывающими предприятиями в разное время года — зимой и летом, на асбестовом и угольном разрезах. Для того, чтобы сделать разработку универсальной, применялись экскаваторы разных типов.

Комплекс определяет точное положение ковша экскаватора и среду, в которой он работает. Одна из нейросетей оценивает расстояние до объектов. Другая отвечает за координаты и электрические параметры главных приводов. Третья определяет текущую технологическую операцию — черпание, перенос груженого или порожнего ковша, разгрузку. Затем искусственный интеллект определяет оптимальную точку разгрузки, траекторию движения к ней, и отдает команды приводам управления экскаватора.

По расчетам исследователей, внедрение новой методики повысит производительность машин вплоть до 10%. А сделать это при интересе горнодобывающих компаний можно в течение нескольких месяцев.