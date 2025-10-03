Российские операторы начали продавать «чистые» номера, защищенные от спама

Чистые номера могут быть полностью новыми или ранее использованными, но без негативной репутации. Такие номера снижают риск блокировок со стороны банков, клиник и других организаций, которые ведут черные списки из-за массовых обзвонов. Кроме того, новые владельцы не сталкиваются с нежелательными звонками кредиторов, бывших партнеров или посторонними уведомлениями, связанными с предыдущими пользователями.

Эксперты считают услугу востребованной для бизнеса и частных клиентов, которым важна конфиденциальность и надежность связи. Особенно полезны такие номера для тех, кто часто звонит незнакомым абонентам или использует номер для регистрации на государственных и корпоративных порталах.

В России выделено около 668 миллионов мобильных номеров, из которых активно используются около 478 миллионов. При этом технически страна может получить до миллиарда номеров для сотовой связи, поэтому дефицита нет.