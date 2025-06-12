Российские операторы связи начали подготовку к внедрению технологии 5G

Опубликовано 12 июня 2025, 16:561 мин.
Российские операторы связи начали подготовку к внедрению технологии 5GПервые города подключат уже в 2026 году
Российские операторы связи активно готовятся к внедрению технологии 5G. Согласно планам, первые пять городов-миллионников получат доступ к сверхскоростному интернету уже в 2026 году. Полноценное развертывание сети в остальных крупных населенных пунктах ожидается к 2028 году, а к 2035 году технология должна прийти и в другие регионы страны.
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Сейчас операторы тестируют оборудование для нового поколения связи. Первые базовые станции могут появиться в Московской области и Поволжье. Однако реализация проекта потребует значительных инвестиций — строительство одной вышки обойдется примерно в 20 млрд рублей.
Ранее в России впервые прошли летные испытания демонстратора системы спутниковой связи 5G, разработанной компанией «Телеком-проект-5» по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ).