Российские операторы связи начали подготовку к внедрению технологии 5G

Первые города подключат уже в 2026 году

Российские операторы связи активно готовятся к внедрению технологии 5G. Согласно планам, первые пять городов-миллионников получат доступ к сверхскоростному интернету уже в 2026 году. Полноценное развертывание сети в остальных крупных населенных пунктах ожидается к 2028 году, а к 2035 году технология должна прийти и в другие регионы страны.