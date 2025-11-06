Российские пенсионеры стали в 4 раза чаще пользоваться нейросетями

Так, исследование, проведённое на основе обезличенных данных, показало, что россияне старше 55 лет стали пользоваться ИИ в 4 раза чаще, а применение нейросетей в быту или на работе с января по сентябрь 2025 года выросло на 110% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Причём число пользователей нейросетей старше 55 лет заметно выросло в регионах: в 11 раз — в Амурской области, в Оренбургской — в 15 раз, в Рязанской области и Карачаево-Черкесии — в 9 раз.

Молодые люди, несмотря на то, что ИИ считается современным трендом, составляют вторую возрастную группу. Число пользователей в возрасте от 14 до 24 лет выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Также МегаФон рассказал, что россияне стали больше расходовать мобильный интернет на работу с ИИ-приложениями и такими веб-сервисами: трафик вырос в 15 раз относительно 9 месяцев 2024 года. Особенно трафик расходовался — более 80% всего объёма — в июне-августе.

Самыми популярными нейросетями среди россиян остаются ChatGPT, GigaChat и Qwen. Наибольшее число пользователей ИИ в целом сосредоточено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом наиболее высокий рост интереса к нейросетям наблюдается в Дагестане, Чечне, Южной Осетии, Ненецком автономном округе, Магаданской области и Калмыкии.

Основной составляющей аудитории ИИ-пользователей являются мужчины — порядка 70%, наибольшая возрастная группа — пользователи от 25 до 44 лет — 67%.