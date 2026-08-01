Российские подростки проиграли сотни тысяч на лутбоксах — внутриигровых покупках

Психологи называют лутбоксы новой формой азартных игр. Клинический психолог Денис Автомонов отметил, что особенно восприимчивы к таким механикам мальчики. Постоянное ожидание крупного выигрыша формирует у детей поведение, схожее с поведением завсегдатаев казино.

Согласно разным оценкам, игровой зависимостью страдают до 12,3% подростков во всём мире. Один из первых признаков — исчезновение денег из дома, которые ребёнок тратит на новые лутбоксы в надежде на редкий скин. Специалист советует сначала спокойно поговорить с подростком, а при отсутствии результата обратиться за лечением.

«Игровой зависимостью, по разным оценкам, страдает до 12,3% подростков во всём мире. Первым сигналом детской лудомании может стать пропажа денег из дома. Их маленький геймер может спускать на новые лутбоксы, в которых будут якобы храниться более крутые и дорогие скины. В подобной ситуации психолог рекомендует сначала провести спокойную беседу с ребёнком. Если же это не поможет, то подростка ждёт лечение от игровой зависимости. Стоимость такой терапии может доходить до 900 тысяч рублей за курс», — сообщает источник.