Российские полярники вырастили на Антарктиде 200 сортов овощей

Представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщили РИА Новости, что в теплицах и фитотехнологических установках станции успешно выращивается более 200 видов этих культур.

Руководитель проекта Гаяне Панова пояснила, что исследование было сосредоточено на росте, развитии и продуктивности различных сортов овощей и дынь, включая 25 различных видов. Панова также отметила, что к 2026 году команда планирует расширить свои эксперименты, включив в них выращивание садовой земляники.

Начальник станции Дмитрий Башмашников рассказал, что в этом году были выращены японская, пекинская, фиолетовая и китайская капуста, рукола, репа, горчица, салат-латук, щавель, петрушка, сельдерей, укроп, мангольд, базилик, помидоры, перец, огурцы и арбуз.

Ведущий геофизик станции «Восток» Сергей Ступников подчеркнул, что процесс выращивания растений вызвал значительный интерес у полярников и положительно влияет на их эмоциональное состояние.

«В период с 2020 года по настоящее время исследованы особенности роста, развития, формирования продуктивности и качества продукции у более 25 видов и 200 сортов овощных и бахчевых культур в фитотехкомплексах-оранжереях на станции "Восток" и на агробиополигоне ФГБНУ АФИ», — отметила Панова.