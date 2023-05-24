Российские психологи выяснили, как достигается счастье

Исследователи из Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ показали, что уровень благополучия не зависит от психологической зрелости человека. Главным фактором, определяющим благополучие на более высоких уровнях самосознания, является смысл жизни. Работа ученых опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

В онлайн-опросе исследователей приняли участие 260 человек старше 18 лет. Уровень развития их личности оценили в соответствии с теорией психолога Джейн Левинджер, в центре которой лежит понятие «эго» — постепенное обретения большей автономии и большей гибкости в своем поведении и общении с людьми. Если на «простых» уровнях индивидом движут желания и эмоции, на более высоких стадиях развития человек понимает и принимает независимость и отличия других людей и способен справиться со своими импульсами.

Сначала исследователи просили людей продолжить те или иные предложения, на основе ответов создавая представление о характере взаимоотношения человека с другими людьми. После этого участники опроса отвечали, как часто они чувствуют себя счастливыми и удовлетворёнными жизнью, какие взаимоотношения у них с окружающими людьми, имеет ли их жизнь смысл и пытаются ли они его найти, а также стремятся ли они больше к получению удовольствий или к росту и преодолению трудностей. Далее количественная оценка уровня развития эго сопоставлялась со степенью психологического благополучия и важностью различных мотивов поведения.

Выяснилось, что люди, находящиеся на более высоких уровнях развития эго, не отказываются от гедонистических мотивов — удовольствий и комфорта — но гораздо более уделяют внимание поиску смысла жизни. Для них он и цель, и переживание, и вектор развития, и инструмент саморегуляции, отмечают исследователи.

Смысл жизни — это не абстрактный вопрос, а реальная жизненная проблема, с которой люди сталкиваются, когда достигают более высокого уровня личностной зрелости, подчеркивает руководитель исследования, доцент департамента психологии НИУ ВШЭ Евгений Осин.