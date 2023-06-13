11:18, 13 июня 2023
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Российские роботы-разминирователи прошли модернизацию«Уран-6» получил усиленную броню
Российские роботы-разминирователи «Уран-6» по итогам использования в зоне СВО получили усиленную броню и ходовую часть.
На основе опыта применения в зоне специальной военной операции многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» получил усиленную бронезащиту и систему связи, заявил заместитель генерального директора по работе со СМИ Специального конструкторского бюро Минобороны РФ Сергей Поповиченко.
Также прошли модернизацию ходовая часть и силовая установка.
В состав «Урана-6» входят автомобиль-самопогрузчик, кран-манипулятор с дополнительным оборудованием и дистанционно управляемая машина разминирования. Робот позволяет дистанционно разминировать поля противопехотных мин на расстоянии до километра.