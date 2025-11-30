Российские селекционеры вырастили два новых сорта арахиса

Как отмечает ТАСС, это важный прорыв для отечественного аграрного сектора и производителей продуктов питания. К тому же это серьёзный шаг в строну импортозамещения этой культуры в России.

Младший научный сотрудник ВИР Виктория Бемова посвятила три года своей работе над созданием новых видов арахиса. Она провела испытания в различных регионах страны, чтобы определить оптимальные условия для их выращивания. В результате её исследований были найдены эффективные методы повышения устойчивости и урожайности арахиса.

Особое внимание Бемова уделила изучению гена, ответственного за устойчивость арахиса к болезням. Этот ген, известный как cus, был подробно исследован, и полученные данные могут быть полезны для учёных по всему миру.

Открытия Бемовой уже включены в учебные программы некоторых российских университетов. Это способствует распространению знаний о передовых методах выращивания высококачественного арахиса среди специалистов.

«На основе исследований младшего научного сотрудника ВИР Виктории Бемовой созданы и переданы на государственное сортоиспытание два новых сорта крупносемянного арахиса: "Виктория" и "Бемоль". По продуктивности, а также массе бобов и семян, они превосходят стандартный сорт "Отрадокубанский", — рассказали в ВИР.