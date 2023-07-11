Российские школьники взяли три «золота» на Международной биологической олимпиаде

На прошедшей в городе Эль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах Международной биологической олимпиаде все участники российской сборной завоевали медали — три золотых и одну серебряную.

Медалей высшей пробы удостоились Петр Попов и Иван Демидов из долгопрудненского Физтех-лицея имени П.Л. Капицы, а также Алиса Тимонина из московской Общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства. Серебро завоевал Никита Воробьев из той же школы. Руководила сборной доцент МГУ имени М.В. Ломоносова Галина Белякова.

В состоявшей из теоретического и практического туров олимпиаде приняли участие 297 школьников из 79 стран. Задания по теории включали вопросы по клеточной и молекулярной биологии, анатомии и физиологии растений, животных и человека, этологии, генетике и эволюции, экологии и биосистематике.

Практическая часть проводилась в лабораториях и состояла из четырех экспериментальных заданий в области экологии и этологии, молекулярной биологии растений, биохимии и биоинформатики.