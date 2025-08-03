Российские школьники взяли золото и серебро на Международной олимпиаде по информатике

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поблагодарил учителей и родителей за поддержку. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул вклад школьников в развитие науки и инноваций.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе конференции по искусственному интеллекту отметил важность инновационных решений и лидерства в цифровой экономике.

Сообщается, что золотые медали получили Пётр Лосев (школа №57, Москва) и Владислав Жиганов (СУНЦ МГУ, Москва), серебряные — Гимран Абдуллин (Лицей-интернат №2, Казань) и Дарья Грекова (школа №57, Москва). Команду России возглавлял Андрей Станкевич (Университет ИТМО).

Подготовкой занимались преподаватели МФТИ, ИТМО и НИУ ВШЭ под руководством Алексея Малеева.

«Российские школьники вновь доказали своё мастерство на международном уровне, показав отличный результат на Международной олимпиаде по информатике. Их успех – это не только гордость для страны, но и важный вклад в будущее цифровой экономики. Уверен, что именно такие талантливые ребята сохранят и приумножат технологическое лидерство России, двигая вперёд науку и инновации», – подчеркнул министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.