Российские силовики испытают защищенный от радиоэлектронного подавления дрон

На следующей неделе российские силовые ведомства начнут испытания способного противостоять средствам радиоэлектронной борьбы беспилотника «Патриот К40ТЛ», заявил представитель компании-производителя программного обеспечения «Астраком».

Дрон оснащен тепловизором, камерой и дальномером. Он может летать на высоте до двух километров. Дальность связи беспилотника составляет 20 км. При необходимости дрон может использовать все навигационные системы — «ГЛОНАСС», GPS, Galileo, Beidou.

В аппарате решена проблемы спуфинга — подмены координат — и глушения системами РЭБ. В последнем случае «Патриот К40ТЛ» может летать без использования систем навигации — для этого на нем установлены четыре лидара, которые строят собственную карту независимо от местности. Как заявляют в «Астракоме», в ходе более десяти испытаний дрон еще не был заглушен ни одной из российских систем.

Изначально беспилотник был полностью иностранным, отмечают разработчики. Однако затем как для дрона, так и для пульта его управления было написано российское программное обеспечение и налажено производство в Башкирии.

Прототипы беспилотника уже испытаны в зоне специальной военной операции, отметил в «Астракоме»