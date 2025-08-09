Российские старшеклассники выиграли в Китае олимпиаду по ИИ

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил, что ранее российские школьники выиграли 29 медалей на международных соревнованиях, теперь в копилку добавилось ещё 8. Команду готовили специалисты из Центрального университета, Альянса в области искусственного интеллекта и Московского физико-технического института.

В 2025 году олимпиада по искусственному интеллекту прошла при поддержке ЮНЕСКО. На этой IOAI российские школьники встретились с 300 серьёзными соперниками из 61 страны.

Российская команда вошла в топ-10 и завоевала серебряную медаль. Олимпиада включала командный и индивидуальный этапы, где участники решали задачи в области компьютерного зрения, машинного обучения и обработки естественного языка. Медали получили победители Всероссийских олимпиад, конкурса AI Challenge и других престижных соревнований.

«Поздравляю наших школьников, вновь доказавших свое мастерство на международном уровне. Ребята показали отличный результат на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Их успех — это не только гордость для страны, но и важный вклад образования в будущее развитие экономики и цифровой зрелости государства», — поздравил школьников министр просвещения России Сергей Кравцов.