Российские стоматологи объяснили повышение цен на лечение кариеса

За последние пять лет лечение кариеса подорожало в 1,5 раза.

Стоматологический бизнес сталкивается с несколькими ключевыми факторами, влияющими на стоимость услуг. Основными причинами роста цен являются подорожание импортных материалов и инструментов, а также общий рост операционных расходов, включая аренду, коммунальные услуги и заработную плату персонала.

В этих условиях, по словам Кудаева, ключевой задачей для клиник становится оптимизация стоимости социально значимых видов лечения.