Российские студенты создали симулятор для обучения будущих врачей-рентгенологов

Тренажёр представляет собой уникальную систему, позволяющую отрабатывать интерпретацию медицинских изображений и получать обратную связь, что подчёркивает игровой подход к обучению. Разработанный авторами из Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, симулятор революционизирует профессиональную подготовку в области визуальной медицинской диагностики, позволяя студентам приобретать знания и компетенции в игровом формате. Это отметила руководитель группы Анна Веселова.

Изначально симулятор был ориентирован на патологии головного мозга, однако пользователи могут практиковаться в диагностике других заболеваний, используя материалы КТ и МРТ. По словам соавторов проекта, студентов Института искусственного интеллекта Арины Богомольной, Анастасии Теплинской и Александры Кутькиной, симулятор призван решить проблему нехватки опытных рентгенологов, предоставив виртуальную платформу для отработки навыков, которые обычно требуют использования реального медицинского оборудования и взаимодействия с пациентами.

Новый образовательный инструмент позволяет студентам отрабатывать диагностические процедуры без риска навредить реальным пациентам, превосходя другие платформы, такие как Radiopaedia, в которой отсутствуют возможности практической работы. Уникальность проекта и в том, что пользователи могут использовать компьютеризованный анатомический стенд «Пирогов» с инновационными технологиями. Этот стенд ограничен небольшим кругом пользователей и привязан к больничному оборудованию.

Аналогично, в платформе «Виртуальный пациент», хотя встроен игровой формат, отсутствует детальное отслеживание прогресса.

«Разработанный тренажёр призван решить проблему нехватки опытных радиологов, — отметили Арина Богомольная, Анастасия Теплинская и Александра Кутькина, соавторы проекта, студентки Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА. — Поскольку традиционная практика требует наличия реального медицинского оборудования и непосредственного взаимодействия с пациентами».