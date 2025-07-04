Российские ученые добудут в Антарктиде древний лед

В феврале 2024 года ученые извлекли ледяные керны с минеральными включениями с глубины около 3600 метров. Наибольший интерес представляет образец размером 6×3 см зеленого оттенка, обнаруженный на отметке 3540 метров.

Следующую экспедицию планируют провести в районе станции «Восток» на водоразделе «Купол Б». По мнению специалистов, там могут находиться еще более древние пласты льда. Их изучение позволит восстановить картину климатических изменений в Центральной Антарктиде за последние 1−1,5 миллиона лет.