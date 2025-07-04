Российские ученые добудут в Антарктиде древний лед

Опубликовано 04 июля 2025, 20:141 мин.
Российские ученые добудут в Антарктиде древний ледОбразцы возрастом более 1,2 млн лет помогут изучить климат
Российские ученые планируют продолжить изучение древнего антарктического льда, возраст которого превышает 1,2 миллиона лет. Как сообщил директор Арктического и антарктического НИИ Александр Макаров, новые образцы могут быть еще древнее тех, что были добыты ранее.
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В феврале 2024 года ученые извлекли ледяные керны с минеральными включениями с глубины около 3600 метров. Наибольший интерес представляет образец размером 6×3 см зеленого оттенка, обнаруженный на отметке 3540 метров.
Следующую экспедицию планируют провести в районе станции «Восток» на водоразделе «Купол Б». По мнению специалистов, там могут находиться еще более древние пласты льда. Их изучение позволит восстановить картину климатических изменений в Центральной Антарктиде за последние 1−1,5 миллиона лет.