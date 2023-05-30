Российские ученые нашли «идеальное оружие» против вредителей

Российские ученые нашли «идеальное оружие» против вредителейНа основе циповируса можно массово выпускать инсектициды, уверены специалисты
Российские биологи описали штамм циповирусов, который, по их мнению, может стать основой для массово производимого препарата против нескольких насекомых-вредителей.
Исследователи из России обнаружили, выделили и изучили уникальный высокоактивный штамм циповирусов, поражающий бабочек. По мнению ученых, он может стать основой для инсектицидов против сразу нескольких сельскохозяйственных вредителей. Работа биологов опубликована в журнале Microbiology Spectrum.
Использование вирусных биопрепаратов против насекомых-вредителей значительно эффективнее и безопаснее использования химических пестицидов. Вирусные инсектициды — это «идеальное оружие» против вредителей, подчеркивает один из исследователей, директор НИИ биологии Иркутского государственного университета Максим Тимофеев: они очень видоспецифичны, не загрязняют почву, не опасны для животных и человека.
Выделенный учеными из сибирского шелкопряда штамм лишен главного их недостатка — высокой стоимости. Он не только высокоэффективен, но и достаточно прост в культивировании, что открывает широкие перспективы для масштабного промышленного производства, отмечает специалист.