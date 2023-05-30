Российские ученые нашли «идеальное оружие» против вредителей

Исследователи из России обнаружили, выделили и изучили уникальный высокоактивный штамм циповирусов, поражающий бабочек. По мнению ученых, он может стать основой для инсектицидов против сразу нескольких сельскохозяйственных вредителей. Работа биологов опубликована в журнале Microbiology Spectrum.

Использование вирусных биопрепаратов против насекомых-вредителей значительно эффективнее и безопаснее использования химических пестицидов. Вирусные инсектициды — это «идеальное оружие» против вредителей, подчеркивает один из исследователей, директор НИИ биологии Иркутского государственного университета Максим Тимофеев: они очень видоспецифичны, не загрязняют почву, не опасны для животных и человека.

Выделенный учеными из сибирского шелкопряда штамм лишен главного их недостатка — высокой стоимости. Он не только высокоэффективен, но и достаточно прост в культивировании, что открывает широкие перспективы для масштабного промышленного производства, отмечает специалист.