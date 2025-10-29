Российские ученые нашли самые точные модели для прогноза роста опухолей

Ученые проанализировали пять распространенных моделей и выделили три наиболее эффективные: BiExp, LExp и TGI. Все они показали высокую точность в предсказании ответа опухоли на лечение. Модель TGI лучше всего подходит для анализа текущих данных и краткосрочных прогнозов, а LExp демонстрирует стабильность при долгосрочном прогнозировании до 16 месяцев.

Разработанная методологическая база поможет исследователям и фармацевтическим компаниям точнее оценивать эффективность новых препаратов во время клинических испытаний. Это способствует развитию персонализированного подхода к лечению и ускоряет создание противоопухолевых терапий, отметили в пресс-службе университета.

Результаты исследования опубликованы в журнале «CPT: Pharmacometrics and Systems Pharmacology». Работа выполнена сотрудниками Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета.