Опубликовано 29 октября 2025, 23:59
Российские ученые нашли самые точные модели для прогноза роста опухолей

Исследование поможет в лечении рака легкого
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза провели сравнительное исследование математических моделей, прогнозирующих реакцию опухоли на терапию при раке легкого. В работе использованы клинические данные 381 пациента с немелкоклеточной формой заболевания.
Ученые проанализировали пять распространенных моделей и выделили три наиболее эффективные: BiExp, LExp и TGI. Все они показали высокую точность в предсказании ответа опухоли на лечение. Модель TGI лучше всего подходит для анализа текущих данных и краткосрочных прогнозов, а LExp демонстрирует стабильность при долгосрочном прогнозировании до 16 месяцев.

Разработанная методологическая база поможет исследователям и фармацевтическим компаниям точнее оценивать эффективность новых препаратов во время клинических испытаний. Это способствует развитию персонализированного подхода к лечению и ускоряет создание противоопухолевых терапий, отметили в пресс-службе университета.

Результаты исследования опубликованы в журнале «CPT: Pharmacometrics and Systems Pharmacology». Работа выполнена сотрудниками Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета.

