Российские ученые нашли самые загрязненные пляжи мира

Исследователи из Южного федерального университета выявили места Атлантического и Индийского океанов, где с пластиком связаны тяжелые металлы. Результаты исследования, опубликованного в Journal of Marine Science and Engineering, чрезвычайно важны для планирования курортных зон в России, подчеркивают ученые.

Пляж – это своего рода природный барьер, где с суши или морскими течениями накапливается различный материал — в том числе и пластик. Российские ученые проанализировали данные о связи пяти тяжелых металлов — кадмия, никеля, ртути, хрома, цинка — с частицами пластика на пляжах морей и океанов.

Наиболее многочисленными оказались пляжи, где с пластиком связан хром, а наименее – ртуть. При этом тяжелые металлы могут как быть примесями к пластику, так и «прикрепляться» к нему уже после попадания в окружающую среду. При этом индустрия туризма и гостеприимства является существенным фактором загрязнения, подчеркивают ученые.