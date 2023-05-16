Российские ученые нашли способ доставлять лекарства через кровь

Исследователи из России разработали способ закрепить на поверхности магнитных наночастиц альбумин — белок крови. Работа ученых опубликована в журнале Pharmaceutics.

В настоящее многие ученые работают над созданием гибридных частиц, которые смогли бы нести с собой нагрузку в виде лекарственных средств или же помогать при диагностике заболеваний. Это невозможно сделать без биосовместимости частиц.

Исследователи из Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН разработали способ, при котором альбумин окисляется на поверхности магнитных наночастиц и формирует их достаточно устойчивое покрытие. Ученые испытали свою разработку на крысах, которым пересадили раковые клетки. Частицы визуализировались в опухолях более 14 дней, что показывает возможность их использования их для длительного высвобождения лекарственных веществ.

Кроме того, ученые оценили способность частиц с устойчивым альбуминовым покрытием ускорять производство активных форм кислорода — она может быть использована как инструмент воздействия на опухоли. Побочных эффектов при использовании наночастиц найдено не было.