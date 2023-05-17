Российские ученые нашли способ избежать замены сустава у пациентов

Исследователи из Сеченовского университета разработали способ получения хрящевой ткани из собственных клеток пациента. Она близка по своим свойствам к естественным тканям сустава и позволит отсрочить или даже избежать его замены при артрозе, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Один из способов замедлить разрушение хряща при артрозе – пересадить больному собственные хондроциты (клетки хряща), выращенные из забранной ткани сустава. Это позволяет отдалить замену сустава на пять-семь лет. Однако при пересадке формируется фиброзный хрящ, не подходящий для сустава и быстро стирающийся в отличии от «натурального» гиалинового.

Российские исследователи выяснили, что, химически подавляя при выращивании хондроцитов один из сигнальных путей, который обеспечивает взаимодействия между соседними клетками, можно получить ткань, близкую по строению к гиалиновой.

Исследователи сначала провели исследования на клетках мышей, после чего протестировали хондроциты пациентов, перенесших замену суставов. Успеха удалось добиться даже с клетками людей, чей возраст превысил 65 лет. Данный способ можно легко внедрить в существующие методики лечения, подчеркивают исследователи.