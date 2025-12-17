Российские ученые нашли способ выявлять клетки, образующие метастазы

Исследователи установили, что эти опасные клетки обладают уникальной комбинацией признаков: высокоорганизованным цитоскелетом и повышенной способностью поглощать наночастицы из окружающей среды. Именно активные клетки-лидеры поглощают флуоресцентные наносенсоры значительно чаще и в больших количествах.

В Центре научной коммуникации МФТИ отметили, что это происходит благодаря процессу эндоцитоза, в котором участвуют те же белки, что и в механизме «раздвигания» окружающих тканей. Таким образом, наночастицы действуют как метки, подсвечивая именно те клетки, которые берут на себя роль «первопроходцев» для метастазов.

Изучение внутренней структуры выявило, что нити белка-актина в этих клетках более упорядочены и выстроены в одном направлении, что, вероятно, помогает им передвигаться.

Исследование открывает путь для разработки таргетной терапии. Учёные надеются создать наночастицы, которые будут точечно уничтожать клетки-лидеры, предотвращая образование вторичных очагов болезни.